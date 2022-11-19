Поки в одних областях погода на вихідних тішитиме незвичним для листопада теплом, в інших очікуються невеликий мороз та снігопад.

Як передає НВ, погода в суботу 19 листопада У Криму та Херсонській області повітря в суботу прогріється до +13 °С, у Дніпропетровській та Запорізькій областях — до +12 °С, в Одеській, Миколаївській Донецькій та Полтавській — до +8 °С. Водночас на заході країни, в Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях, очікується до −3…−2 °С.

У решті регіонів погода буде типовою для листопада. У Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Луганській областях стовпчики термометрів покажуть +5 °С, на півночі, у Києві, Закарпатській, Чернівецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях — близько 0 °C. Східні області, Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину в суботу накриють дощі, на решті території буде хмарно, але без опадів.

20 листопада у неділю в Криму синоптики прогнозують до +17 °С, в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях — до +11 °С. На Донеччині, Луганщині, Закарпатті та Запорізькій області термометри покажуть не більше +7 °С. Найхолодніше буде на Чернігівщині — до -3 °С. На решті території очікується близько 0 °C. У Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській та Черкаській областях пройдуть дощі, у Полтавській та Вінницькій — сніг із дощем. Ну а мешканцям Київської, Волинської, Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Сумської та Тернопільської областей варто приготуватися до снігопаду.

Новий тиждень розпочнеться з потепління на півдні та південному сході. У Криму, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях стовпчики термометрів піднімуться до +18…+20 °С, у Запорізькій та Дніпропетровській — до +15 °С, Донецькій, Луганській та Кіровоградській — до +12 °С. На решті території країни погода на початку тижня буде сльотавою — очікується мокрий сніг за температури близько 0 °C.

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