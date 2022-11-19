Пока в одних областях погода в выходные будет радовать необычным для ноября теплом, в других ожидается небольшой мороз и снегопад.

Как передает НВ, погода в субботу 19 ноября В Крыму и Херсонской области воздух в субботу прогреется до +13 °С, в Днепропетровской и Запорожской областях - до +12 °С, в Одесской, Николаевской Донецкой и Полтавской - до +8 °С. В то же время, на западе страны, в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, ожидается до -3…-2 °С.

В остальных регионах погода будет типичной для ноября. В Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Луганской областях столбики термометров покажут +5 °С, на севере, в Киеве, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях около 0 °C. Восточные области, Сумскую, Черниговскую и Полтавскую в субботу накроют дожди, на остальной территории будет облачно, но без осадков.

20 ноября В воскресенье в Крыму синоптики прогнозируют до +17 °С, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - до +11 °С. В Донецкой, Луганщине, Закарпатье и Запорожской области термометры покажут не более +7 °С. Холоднее всего будет на Черниговщине — до -3 °С. На остальной территории ожидается около 0 °C. В Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях пройдут дожди, в Полтавской и Винницкой снег с дождем. Ну а жителям Киевской, Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Тернопольской областей следует приготовиться к снегопаду.

Новая неделя начнется с потепления на юге и юго-востоке. В Крыму, Одесской, Николаевской и Херсонской областях столбики термометров поднимутся до +18...+20 °С, в Запорожской и Днепропетровской - до +15 °С, Донецкой, Луганской и Кировоградской - до +12 °С. На остальной территории страны погода в начале недели будет слякотной - ожидается мокрый снег при температуре около 0 °C.

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