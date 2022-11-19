Замість пропозицій передчасних мирних переговорів із Росією, яка не прагне мирного процесу, метою партнерів має бути перемога України, яка принесе стійкий та справедливий світ на європейський континент.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відеозверненні до учасників ювілейного конгресу Пан'європейського союзу, який відбувається з нагоди 100-річчя організації у Відні.

"Нам потрібна перемога, а не нічия. Якщо дозволити Росії взяти зараз паузу, Путін створить посеред Європи заморожений конфлікт, гігантську бомбу сповільненої дії, яка буде готова вибухнути будь-якої миті. Для Європи було б стратегічною помилкою переслідувати таку мету. Застерігаю партнерів України: не пропонуйте нам компроміси із совістю, територіальною цілісністю чи суверенітетом. Тому що це будуть і ваші компроміси з власною безпекою", - заявив він.

За словами Кулеби, жодна країна у світі не прагне світу так, як Україна, але "такі війни як ця мають завершуватися перемогою добра над злом". Він закликав партнерів працювати разом над досягненням перемоги України.

За словами міністра, партнерам зараз час поставити на меті перемогу України та працювати над її досягненням, замість того, щоб шукати передчасних мирних домовленостей з Росією, адже Москва не змінила ультимативного тону і використовує заяви про нібито готовність до переговорів лише як прикриття для продовження агресії.

"Справжній світ принесе українська перемога. Ця мета цілком досяжна, як довели харківська та херсонська операції цієї осені. Перемога України буде також перемогою Європи та Заходу. Вона відновить мир та безпеку на нашому континенті на десятиліття", - сказав Кулеба.

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