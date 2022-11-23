СБУ зі співробітниками Нацполіції та Нацгвардії ретельно перевірила понад 350 церковних споруд УПЦ (МП) і 850 осіб.

Як повідомляє пресслужба СБУ, у приміщеннях УПЦ (МП) було знайдено проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф.

Контррозвідувальні (безпекові) заходи проводилися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни рф. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження.

Також на території Києво-Печерської Лаври перебував 32-річний громадянин України, який може бути причетний до протиправної діяльності в нашій країні проросійського інформагентства «Антван». При цьому він є довіреною особою власника однойменної російської компанії «ANTVAN GROUP» – громадянина рф Орлова О.В., який володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

Крім того, у ході безпекових заходів виявлено:

▪️ проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди «русского мира»;

▪️ готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що СБУ з самого ранку нагрянула до Києво-Печерської Лаври.

Також повідомлялось, що днями навколо Києво-Печерської лаври спалахнув новий скандал - у мережі оприлюднили відео, як у святині молилися за росію.

Крім того, Politeka.net писала, що релігієзнавець пояснив, чому не вдається заборонити УПЦ МП.