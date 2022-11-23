СБУ с сотрудниками Нацполиции и Нацгвардии тщательно проверила более 350 церковных сооружений УПЦ (МП) и 850 человек.

Как сообщает пресс-служба СБУ, в помещениях УПЦ (МП) были найдены пророссийская литература, миллионы наличных денег и «сомнительные» граждане рф.

Контрразведочные (безопасностные) мероприятия проводились на территориях Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Более 50 человек прошли углубленные контрразведывательные опросы, в том числе с использованием полиграфа. Среди них были не только граждане Украины, но и иностранцы, в том числе граждане рф. Некоторые из них при проверке документов предоставили паспорта и военные билеты СССР, вообще не имели оригиналов документов, а только их копии, или имели паспорта граждан Украины с признаками подделки или повреждения.

Также на территории Киево-Печерской Лавры находился 32-летний гражданин Украины, который может быть причастен к противоправной деятельности в нашей стране пророссийского информагентства «Антван». При этом он является доверенным лицом владельца одноименной российской компании «ANTVAN GROUP» – гражданина россии Орлова А.В., владевшего в Украине рядом земельных участков и заведений общепита. В настоящее время это имущество арестовано в рамках уголовного производства.

Кроме того, в ходе мероприятий безопасности обнаружено:

▪️ пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды «русского мира»;

▪️ наличные деньги на общую сумму более 2 млн грн, более 100 тыс. долларов США и несколько тысяч российских рублей.

Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ с самого утра нагрянула в Киево-Печерскую Лавру.

Также сообщалось, что на днях вокруг Киево-Печерской лавры разразился новый скандал - в сети обнародовали видео, как в святыне молились о россии.

Кроме того, Politeka.net писала, что религиовед объяснил, почему не удается запретить УПЦ МП.