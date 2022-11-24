У четвер, 24 листопада, відбувся черговий обмін полоненими, в межах якого додому вдалося повернути півсотні оборонців України.

Серед них захисники Азовсталі, нацгвардійці, морпіхи та прикордонники з острова Зміїний. Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Зокрема, вдалося звільнити 20 бійців Національної гвардії України, 12 воїнів Військово-морських сил, 10 військовослужбовців Збройних Сил України, 6 — Державної прикордонної служби та 2 бійців Територіальної оборони. Найстаршому зі звільнених виповнилося 44 роки, наймолодшому — 19.

Обмін відбувся спільними зусиллями Офісу Президента, ГУР МОУ, СБУ й інших українських силових структур.

Нагадаємо, напередодні, 23 листопада, в межах обміну полоненими додому вдалося повернути 35 військових та одного цивільного.

Також повідомляється, що Національне інформаційне бюро при Мінреінтеграції забезпечує соцзахист звільнених оборонців, а також первинну допомогу: телефонний зв’язок з близькими, речі першої необхідності, сприяння у поновленні особистих документів і банківських карток, правову допомогу тощо.

Нагадаємо, у Мережі також обговорюють відео, як від Путіна в Єревані сахнулися союзники під час фотографування.

Також повідомлялося, через скільки днів росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні.

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