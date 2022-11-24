В четверг, 24 ноября, состоялся очередной обмен пленными, в рамках которого домой удалось вернуть полсотни защитников Украины.

Среди них защитники Азовстали, нацгвардейцы, морпехи и пограничники с острова Змеиный. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В частности, удалось освободить 20 бойцов Национальной гвардии Украины, 12 воинов Военно-морских сил, 10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 6 — Государственной пограничной службы и 2 бойца Территориальной обороны. Старшему из освобожденных исполнилось 44 года, самому младшему - 19.

Обмен состоялся совместными усилиями Офиса Президента, ГУР МОУ, СБУ и других украинских силовых структур.

Напомним, накануне, 23 ноября, в рамках обмена пленными домой удалось вернуть 35 военных и одного гражданского.

Также сообщается, что Национальное информационное бюро при Минреинтеграции обеспечивает соцзащиту освобожденных защитников, а также первичную помощь: телефонную связь с близкими, вещи первой необходимости, содействие в обновлении личных документов и банковских карт, правовую помощь и т.д.

Напомним, в Сети также обсуждают видео, как от Путина в Ереване шарахнулись союзники во время фотографирования.

Также сообщалось, через сколько дней россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что под Киевом идет подготовка к новому возможному наступлению.