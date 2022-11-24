Среди них защитники Азовстали, нацгвардейцы, морпехи и пограничники с острова Змеиный. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
В частности, удалось освободить 20 бойцов Национальной гвардии Украины, 12 воинов Военно-морских сил, 10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 6 — Государственной пограничной службы и 2 бойца Территориальной обороны. Старшему из освобожденных исполнилось 44 года, самому младшему - 19.
Обмен состоялся совместными усилиями Офиса Президента, ГУР МОУ, СБУ и других украинских силовых структур.
Напомним, накануне, 23 ноября, в рамках обмена пленными домой удалось вернуть 35 военных и одного гражданского.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Вы являетесь образцом для всего мира": Залужный обратился к военнослужащим после обстрела Украины
Полный блекаут: украинский город полностью обесточен, подробности
Срочно запаситесь водой: В каких городах Украины проблемы с водоснабжением - список и график
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" решила показать своего возлюбленного: "Его зовут Стефано"
Также сообщается, что Национальное информационное бюро при Минреинтеграции обеспечивает соцзащиту освобожденных защитников, а также первичную помощь: телефонную связь с близкими, вещи первой необходимости, содействие в обновлении личных документов и банковских карт, правовую помощь и т.д.
Напомним, в Сети также обсуждают видео, как от Путина в Ереване шарахнулись союзники во время фотографирования.
Также сообщалось, через сколько дней россия может нанести новый массированный ракетный удар по Украине.
Кроме того, Politeka.net писала, что под Киевом идет подготовка к новому возможному наступлению.