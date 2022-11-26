Мэр указал, что аварийные службы работают на месте инцидента.
Местные паблики сообщают, что в городе были слышны взрывы и виден густой дым. Повреждены жилые дома и религиозное учреждение.
"Уже шестеро пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу...", - сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.
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Мэр Днепра Филатов подтвердил удары по гражданским объектам.
"Не хватает слов. Раз за разом эти выб*@дки бьют в Днепре «высокоточными» ракетами по частным домам. И каждый раз рассказывают своему народонаселению об пораженных военных целях… Это - террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей", - написал Борис Филатов в Телеграм.
Напомним, отключение света обернулось чередой несчастий: "Использовали генератор".
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых испытаниях: "Тренируемся выживать в 21 веке".
Также Politeka писала, что мужчина, который приехал в Киев "к родственникам" оказался российским агентом: что у него нашли.