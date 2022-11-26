Взрывы прогремели в Днепре в субботу, 26 ноября - мэр города Борис Филатов сообщил о "прилетах".

Мэр указал, что аварийные службы работают на месте инцидента.

Местные паблики сообщают, что в городе были слышны взрывы и виден густой дым. Повреждены жилые дома и религиозное учреждение.

"Уже шестеро пострадавших из-за вражеского удара по Днепру. Одна женщина в тяжелом состоянии. Россияне попали по мирному кварталу...", - сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Мэр Днепра Филатов подтвердил удары по гражданским объектам.

"Не хватает слов. Раз за разом эти выб*@дки бьют в Днепре «высокоточными» ракетами по частным домам. И каждый раз рассказывают своему народонаселению об пораженных военных целях… Это - террор. Ничем нескрываемый террор против гражданских людей", - написал Борис Филатов в Телеграм.

Напомним, отключение света обернулось чередой несчастий: "Использовали генератор".

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о новых испытаниях: "Тренируемся выживать в 21 веке".

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