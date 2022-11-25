Как сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении.

«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», – рассказал Небитов.

Еще один трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.

Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

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«Не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции! Старайтесь о своем здоровье и жизни!», - призвал украинцев Небитов.

Напомним, украинцев предупредили, что ситуация с масштабным отключением электроэнергии может повториться.