Сразу несколько несчастий произошло на Киевщине во время отключения электроэнергии из-за нового ракетного удара.

Как сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении.

«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», – рассказал Небитов.

Еще один трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.

Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

«Не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции! Старайтесь о своем здоровье и жизни!», - призвал украинцев Небитов.

Напомним, украинцев предупредили, что ситуация с масштабным отключением электроэнергии может повториться.