Как сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который находился прямо в помещении.
«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», – рассказал Небитов.
Еще один трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.
Сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.
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«Не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность газовых приборов и вентиляции! Старайтесь о своем здоровье и жизни!», - призвал украинцев Небитов.
Напомним, украинцев предупредили, что ситуация с масштабным отключением электроэнергии может повториться.