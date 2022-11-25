Ситуация, при которой исчезнут электроэнергия, водоснабжение, связь и отопление может повториться.

Об этом, как пишет Politeka.net предупредил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

При этом Подоляк подчеркнул, что полного блэкаута после массированного ракетного удара по Украине 23 ноября не случилось.

«Нет никакого полного блэкаута. Да, была разорвана энергетическая система – она же едина. Была разорвана на отдельные части. В течение 24 часов ее обратно объединили, восстановили генерацию и распределение. Это тяжелая ситуация, безусловно. Мы тренируемся с точки зрения выживания в 21 веке. Когда имеем рядом соседа-зверя», - пояснил Подоляк в эфире канала Freedom.

По его словам, в результате ракетных ударов рухнула энергосистема.

«Особенно генерация, атомные электростанции вошли в аварийный режим и заблокировали сброс наработанного электричества и таким образом мы получили существенный дефицит во всей системе. Через 24 часа все начинает запускаться, работать, восстанавливается вода, отопление», - рассказал Подоляк.

Также советник главы ОП предупредил, что ситуация была тяжелой и она может повториться.

«Но, тем не менее, мы посмотрели, что Украина сможет с этим справляться», - подчеркнул Подоляк.

Напомним, ранее в украинской разведке сообщили, что для подготовки нового массированного ракетного удара по Украине россии нужна неделя.

"Мы понимаем, что периодичность массированных ракетных атак по Украине – это примерно неделя. То есть это период, который нужен, чтобы подготовиться к такому удару", – заявлял представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Так же он подчеркнул, что на данный момент у россии больше всего ракет С-300. Поэтому жителям Запорожья, Харькова, Николаева, Херсона нужно быть особенно осторожными.

Напомним, нападение на Украину не стало неожиданностью для экс-канцлера Ангелы Меркель.

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