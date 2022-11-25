Как пишет Politeka.net со ссылкой на СБУ, в Киеве был задержан российский агент, прибывший из Крыма готовить диверсии.

Как оказалось, злоумышленника перебросили из временно оккупированного Крыма в украинскую столицу за месяц до полномасштабного вторжения. Под видом посещения родственников он некоторое время находился в "спящем режиме".

«Злоумышленник выполнял задачи российской спецслужбы по сбору разведданных о местах дислокации и маршрутах перемещения Сил обороны в столичном регионе», – рассказали в СБУ.

Вражеским приспешником оказался бывший сотрудник расформированной милиции, который после освобождения из рядов МВД в 2014 году остался в Севастополе. Перейдя на сторону врага, мужчина получил от оккупантов назначение в созданном оккупантами местном «управлению полиции РФ».

Кроме того установлено, что вражеский агент прошел оперативно-боевую подготовку на базе учебных центров российской спецслужбы и ожидал дальнейшей переброски на подконтрольную украинским властям территорию. По данным следствия, именно такую ​​«команду» он получил от кураторов почти за месяц до начала вторжения.

Для выполнения задач предатель пытался сформировать разветвленную сеть информаторов, используя свои связи среди бывших правоохранителей и представителей криминальных кругов.

Впрочем, реализовать преступные намерения ему не удалось – сотрудники СБУ своевременно его разоблачили.

Во время обыска у него был обнаружен внутренний паспорт гражданина России и российский паспорт для выезда за границу; мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки по ФСБ через анонимный Телеграмм-канал; материалы, подтверждающие прохождение «спецкурса» на территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, ситуация под Бахмутом начала меняться.

Также сообщалось, что на видео попал момент, как союзники шарахнулись от Путина.

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