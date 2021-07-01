У деяких областях буде жарко

Погода в Україні 1 липня буде дощовою практично у всіх регіонах

Як повідомляє Politeka.net, Укргідрометцентр оновив прогноз, згідно з яким, грозові дощі очікуються у всіх західних, центральних і південних областях. На сході в цей час буде сонячно і жарко.

У західних областях у четвер очікується комфортна температура в районі 25-28 градусів. Сильно похолодає лише в двох регіонах-Львівській та Івано-Франківській областях. Там температура знизиться до 22-24 градусів.

У центральних регіонах в перший день липня очікується 27-29 градусів. При цьому йтимуть грозові дощі.

Не оминуть опади також південні області, де температура не опуститься і триматиметься в районі 28-31 градусів.

Сонячна погода в четвер очікується лише в східних областях. Там стовпчики термометра будуть триматися в районі 27-29 градусів. Дощі очікуються тільки в Дніпропетровській області.

Вже 2 липня дощі очікуються у всіх областях.

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