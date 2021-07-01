Погода в Украине 1 июля будет дождливой практически во всех регионах

Как сообщает Politeka.net, Укргидрометцентр обновил прогноз, согласно которому, грозовые дожди ожидаются во всех западных, центральных и южных областях. На Востоке в это время будет солнечно и жарко.

В западных областях в четверг ожидается комфортная температура в районе 25-28 градусов. Сильно похолодает лишь в двух регионах – Львовской и Ивано-Франковской областях. Там температура снизится до 22-24 градусов.

В центральных регионах в первый день июля ожидается 27-29 градусов. При этом будут идти грозовые дожди.

Не обойдут осадки также южные области, где температура не опустится и будет держаться в районе 28-31 градусов.

Солнечная погода в четверг ожидается лишь в восточных областях. Там столбики термометра будут держаться в районе 27-29 градусов. Дожди ожидаются только в Днепропетровской области.

Уже 2 июля дожди ожидаются во всех областях.

Напомним, что стихия потреплет курортный город, уровень опасности очень высокий: сделано предупреждение.

Как сообщала Politeka, июль озадачит градом и шквалами: где ждать стихии уже в ближайшие дни.

Также Politeka писала, что украинцев ждут новые катаклизмы в ближайшие недели: "Дожди вернутся".