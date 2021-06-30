Синоптики дали свій прогноз погоди на другий місяць літа - липень, нас чекає спека, дощі та бурі

Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на Факти, у другому місяці літа українців очікує нестабільна мінлива погода. Прогнозують і спеку, і дощі, і грози, навіть бурі. Так, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, Липень почнеться з дощами, але потім українців чекає тиждень сильної спеки. Потім знову, в період 11-12 липня дощі повернуться, але вже з 18 числа буде сонячно і тепло. Також народний синоптик попереджає про грозові дощі, шквали і бурі, які накриють Україну після 25 липня.

За даними Українського гідрометцентру, в липні українців чекає тепла погода, в середньому температура досягне +20+25 градусів, а ось дощі прогнозують в межах норми цього місяця.

Сайт погоди Gismeteo повідомляє, що в українській столиці перша половина липня пройде без сильних коливань і катаклізмів, температура буде помірною. Сильно притиснутий у Києві ближче до останньої декади місяця.

Нагадамо, Спека і грози не дадуть українцям віддихатися, але деяким областям пощастить: точний прогноз.

Також ми повідомляли, що Україна опиниться в центрі аномалії: якою буде погода найближчими днями.