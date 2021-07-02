В Україні продовжать лити дощі, але змінитися температура повітря

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, опади докучатимуть українцям аж до кінця цих вихідних, але є і хороші новини.