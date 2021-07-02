В Україні продовжать лити дощі, але змінитися температура повітря
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.За словами фахівця, опади докучатимуть українцям аж до кінця цих вихідних, але є і хороші новини.
"В Україні вихідними днями більш свіже повітря охопить західну нашу частину: +21+ 27 градусів", - поділилася Діденко.
На 5-7 градусів спекотніше буде в східних і південних регіонах України.
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Варто зазначити, що 3 липня на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікуються підйоми рівнів води на 0,3 - 1,3 м.
Згідно з прогнозом синоптика Леоніда Горбаня в липні початок місяця буде дощовим, з 4 по 8 липня — аномальна спека, 11-12 липня — дощі і бурі, 16-17 липня — дощі, з 18 по 28 липня — спека, 25 — гроза і буря, 30 Липня — дощі.
Нагадаємо, що насуваються тропічні зливи і спека, невтішний прогноз
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