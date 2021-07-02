В Украине продолжат лить дожди, но измениться температура воздуха
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.По словам специалиста, осадки будут досаждать украинцам вплоть до конца этих выходных, но есть и хорошие новости.
"В Украине выходными днями более свежий воздух охватит западную нашу часть: +21+ 27 градусов", - поделилась Диденко.
На 5-7 градусов жарче будет в восточных и южных регионах Украины.
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Стоит отметить, что 3 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидаются подъемы уровней воды на 0,3 - 1,3 м.
Согласно прогнозу синоптика Леонида Горбаня в июле начало месяца будет дождливым, с 4 по 8 июля — аномальная жара, 11-12 июля — дожди и бури, 16-17 июля — дожди, с 18 по 28 июля — жара, 25 — гроза и буря, 30 июля — дожди.
Напомним, что надвигаются тропические ливни и жара, неутешительный прогноз
Как сообщала Politeka, грозовые дожди атакуют Украину, температура опустится
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