В Украине продолжат лить дожди, но измениться температура воздуха

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, осадки будут досаждать украинцам вплоть до конца этих выходных, но есть и хорошие новости.