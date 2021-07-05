Новий тиждень в Україні почнеться з похолодання і сильних опадів

Судячи з усього, природа вирішила піти на поступки і знизити градус напруження: найближчими днями середні температури по країні не будуть підніматися до +30 градусів і вище.

Так, погода в понеділок, 5 липня, буде відносно нежаркою. У той же час в Україну повернуться повсюдні дощі з грозами, які вже встигли наробити Бід в країні минулого місяця. Про це розповіли синоптики Укргідрометцентру.

У перший день нового тижня опади очікуються у всіх областях. Синоптики розповіли, що дощова погода і невисокі температури затримаються в Україні до четверга, а потім в країну повернеться спека.

У понеділок вночі в північних областях очікується від +17 до +19 градусів, а вдень – від +26 до +28.

На заході вночі буде від +13 до +19 градусів, а вдень – від +24 до + 28.

У центральних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів, а вдень – від +26 до +28.

У східних областях вночі очікується від +17 до +20 градусів, а вдень – від +26 до + 29.

На півдні вночі буде від +17 до +20 градусів, а вдень – від +23 до + 28.

У Києві в понеділок також пройде дощ з грозою. Вночі очікується від +17 до +19 градусів, а вдень – від +26 до + 29 градусів.

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