Новая неделя в Украине начнется с похолодания и сильных осадков
Судя по всему, природа решила пойти на уступки и снизить градус накала: в ближайшие дни средние температуры по стране не будут подниматься до +30 градусов и выше.
Так, погода в понедельник, 5 июля, будет относительно нежаркой. В то же время в Украину вернутся повсеместные дожди с грозами, которые уже успели наделать бед в стране в прошлом месяце. Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра.
В первый день новой недели осадки ожидаются во всех областях. Синоптики рассказали, что дождливая погода и невысокие температуры задержатся в Украине до четверга, а затем в страну вернется жара.
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В понедельник ночью в северных областях ожидается от +17 до +19 градусов, а днем – от +26 до +28.
На западе ночью будет от +13 до +19 градусов, а днем – от +24 до +28.
В центральных областях ночью столбики термометров покажут от +17 до +19 градусов, а днем – от +26 до +28.
В восточных областях ночью ожидается от +17 до +20 градусов, а днем – от +26 до +29.
На юге ночью будет от +17 до +20 градусов, а днем – от +23 до +28.
В Киеве в понедельник также пройдет дождь с грозой. Ночью ожидается от +17 до +19 градусов, а днем – от +26 до +29 градусов.
Напомним, ГСЧС предупредила украинцах о приближающейся опасной погоде.
Как сообщала Politeka, разрушительная стихия прошлась по Украине, лишив людей электричества.
Также Politeka писала, что украинцев предупредили об ухудшении погоды.