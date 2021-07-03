Погода в Украине 3 июня будет дождливой во всех регионах

Как сообщает Politeka.net, в Украину вернутся грозовые дожди, вместе с которыми спадет жара и опустится температура. Как прогнозируют в Укргидрометцентре, прохладнее всего будет в западных регионах. А вот на Востоке, наоборот, будет держаться жара.

Так, в западных регионах на выходных ожидается 22-24 градуса. Дожди будут весь день. Немного теплее будет в Луцкой, Ровенской и Тернопольской областях, где температура поднимется до 23-25 градусов.

В восточных регионах по-прежнему будет жарко. Днем ожидается около 29-31 градусов тепла. На Востоке тоже прогнозируются грозовые дожди.

В южных регионах ожидается 25-28 градусов и дожди. Ночью температура будет достаточно комфортной для ночных прогулок – около 18-21 градуса.

В Центре в субботу ожидается 26-27 градусов и дожди. Отмечается, что погода резко испортится на выходные, испортив украинцам отдых.

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