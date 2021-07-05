Дочка загиблого режисера Володимира Меньшова попрощалася з батьком

На 82 - му році життя помер радянський і російський актор і режисер Володимир Меньшов. Причиною смерті стали ускладнення викликані коронавірусом.

Про це повідомили в Мосфільмі. Актор заразився коронавірусом 26 червня.

Дочка Меньшова Юлія трепетно попрощалася з батьком кадрами одного з найпопулярніших радянських фільмів - "Любов і голуби".

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Весь. Все ... все...🖤", - написала в пості Юлія.

"Юлечка.Як Гірко. Світла пам'ять твоєму геніальному татові. Обіймаю тебе", " Юля, дорога, прийміть мої найщиріші співчуття!🙏 🏽Світла пам'ять геніальному Володимиру Валентиновичу!", " Юлечка! Він був і є в наших серцях . Епоха, геній, майстер ! Співчуваємо", " Юля, прийми співчуття від усієї нашої сім'ї ... світла пам'ять татові", "О, нет. Це той випадок коли не може бути😢 не хочеться вірити! Найулюбленіші фільми Володимира Меньшова", " Юля, співчуваємо вашій родині. Папа прожив прекрасне життя, залишив велику спадщину і добру пам'ять! Його творчість буде жити, а значить і він буде жити в наших серцях! Втрачати боляче, але це неминуче (((Тримайтеся! Сил вам всім! Любимо вас", - пишуть користувачі Мережі слова співчуття в коментарях.

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