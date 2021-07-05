Дочь погибшего режиссера Владимира Меньшова попрощалась с отцом

На 82-м году жизни скончался советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стали осложнения вызванные коронавирусом.

Об этом сообщили в Мосфильме. Актер заразился коронавирусом 26 июня.

Дочь Меньшова Юлия трепетно попрощалась с отцом кадрами одного из самых популярных советских фильмов - "Любовь и голуби".

Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"Всё. Всё… всё… 🖤", - написала в посте Юлия.

"Юлечка.Как Горько. Светлая память твоему гениальному папе. Обнимаю тебя", "Юля, дорогая, примите мои самые искренние соболезнования!🙏🏽Светлая память гениальному Владимиру Валентиновичу!", " Юлечка! Он был и есть в наших сердцах . Эпоха , гений , мастер ! Соболезнуем ", "Юля , прими соболезнования от всей нашей семьи…Светлая память папе", "О, нет. Это тот случай когда не может быть😢 Не хочется верить! Самые любимые фильмы Владимира Меньшова", " Юля, соболезнуем вашей семье. Папа прожил прекрасную жизнь, оставил великое наследие и добрую память! Его творчество будет жить, а значит и он будет жить в наших сердцах! Терять больно, но это неизбежно((( Держитесь! Сил вам всем! Любим вас", - пишут пользователи сети слова соболезнования в комментариях.

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