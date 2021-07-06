Дощі та грози в Україні почнуть повільно відступати, але українці зможуть наостанок насолодитися рятівною свіжістю

Спекотна спека поки не поспішає повертатися в Україну, дозволяючи людям насолодитися перепочинком. Так, синоптики з Укргідрометцентру розповіли, що вівторок, 6 липня, для більшої частини країни буде дощовим і нежарким.

Однак, дощі і грози почнуть поступово йти. В цілому погода буде мінливою через циклон. На Заході і півночі країни опадів буде менше, і вони будуть короткочасними. На решті території України очікуються помірні дощі з грозами. Єдиною областю, в якій обійдеться без дощу, буде Закарпатська.

У північних областях стовпчики термометрів вночі покажуть від +16 до +19 градусів, а вдень – від +26 до + 29.

На заході країни вночі очікується від +13 до +18 градусів, а вдень – від +25 до + 30.

У центрі країни нічні температури коливатимуться від +17 до +19 градусів, а Денні – від +26 до + 29.

У східних областях вночі температура опуститься до + 17...+20 градусів, а вдень повітря прогріється до +25 ... +27 градусів.

На півдні вночі очікується від +18 до +20 градусів, а вдень – від +25 до + 27.

У Києві пройде невеликий дощ. Вночі в столиці температура коливатиметься від +17 до +19 градусів, а вдень – від +27 до + 29.

Синоптики також зазначають, що сильна спека повернеться в Україну вже цього четверга, коли територія країни потрапить під вплив антициклону.

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