Дожди и грозы в Украине начнут медленно отступать, но украинцы смогут напоследок насладиться спасительной свежестью

Знойная жара пока не спешит возвращаться в Украину, позволяя людям насладиться передышкой. Так, синоптики из Укргидрометцентра рассказали, что вторник, 6 июля, для большей части страны будет дождливым и нежарким.

Однако, дожди и грозы начнут постепенно уходить. В целом погода будет переменчивой из-за циклона. На западе и севере страны осадков будет меньше, и они будут кратковременными. На остальной территории Украины ожидаются умеренные дожди с грозами. Единственной областью, в которой обойдется без дождя, будет Закарпатская.

В северных областях столбики термометров ночью покажут от +16 до +19 градусов, а днем – от +26 до +29.

На западе страны ночью ожидается от +13 до +18 градусов, а днем – от +25 до +30.

В центре страны ночные температуры будут колебаться от +17 до +19 градусов, а дневные – от +26 до +29.

В восточных областях ночью температура опустится до +17…+20 градусов, а днем воздух прогреется до +25…+27 градусов.

На юге ночью ожидается от +18 до +20 градусов, а днем – от +25 до +27.

В Киеве пройдет небольшой дождь. Ночью в столице температура будет колебаться от +17 до +19 градусов, а днем – от +27 до +29.

Синоптики также отмечают, что сильная жара вернется в Украину уже в этот четверг, когда территория страны попадет под влияние антициклона.

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