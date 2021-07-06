Актор часто міркував про відносини між Україною і Росією

Російський актор і режисер Володимир Меньшов помер від коронавірусу на 82 - му році життя

Меньшов перебував у" чорному списку " СБУ через досить різкі висловлювання про нашу країну і нібито через підтримку бойовиків на Донбасі.

"Нам здається, ми зіткнулися, з цією ненавистю, з цим Майданом, з українською русофобією. Але це все було вже десять років тому. Під час роботи в Україні в той період я слухав розмови, їздив на Донбас, до Львова та Києва. І у мене було дуже важке враження. Я бачив людей, які говорили, що їх змушують говорити українською в стінах університету.

Літнього розкішного професора змушували читати лекції українською мовою, а він ним не володіє, і його тепер через це звільняють. І це було в Донецькому університеті", - говорив актор.

Також Меньшов міркував про відносини між Україною і Росією.

"Нашою помилкою було те, що ми недостатньо активно в українські процеси втручалися. Сподівалися на те, що вони перебісяться. Розраховували на те, що пройде цей сплеск націоналізму, який стався у всіх радянських республіках, ці антиросійські настрої. Ми не давали приводу для такої ненависті, щоб нам кричали: "Москаляку на гілляку".

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Причиною смерті Меньшова стали ускладнення викликані коронавірусом.

Про це повідомили в Мосфільмі. Актор заразився коронавірусом 26 червня.

Дочка Меньшова Юлія трепетно попрощалася з батьком кадрами одного з найпопулярніших радянських фільмів - "любов і голуби".

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Весь. Все ... все...🖤", - написала в пості Юлія.

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