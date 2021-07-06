Актер часто рассуждал об отношениях между Украиной и Россией

Российский актер и режиссер Владимир Меньшов умер от коронавируса на 82-м году жизни

Меньшов находился в "черном списке" СБУ из-за довольно резких высказываний о нашей стране и якобы из-за поддержки боевиков на Донбассе.

"Нам кажется, мы столкнулись, с этой ненавистью, с этим Майданом, с украинской русофобией. Но это все было уже десять лет назад. Во время работы в Украине в тот период я слушал разговоры, ездил на Донбасс, во Львов и Киев. И у меня было очень тяжелое впечатление. Я видел людей, которые говорили, что их заставляют говорить по-украински в стенах университета.

Пожилого роскошного профессора заставляли читать лекции на украинском языке, а он им не владеет, и его теперь из-за этого увольняют. И это было в Донецком университете", - говорил актер.

Также Меньшов рассуждал об отношениях между Украиной и Россией.

"Нашей ошибкой было то, что мы недостаточно активно в украинские процессы вмешивались. Надеялись на то, что они перебесятся. Рассчитывали на то, что пройдет этот всплеск национализма, который произошел во всех советских республиках, эти антирусские настроения. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам кричали: "Москаляку на гілляку".

Напомним, дочь погибшего режиссера Владимира Меньшова попрощалась с отцом

Причиной смерти Меньшова стали осложнения вызванные коронавирусом.

Об этом сообщили в Мосфильме. Актер заразился коронавирусом 26 июня.

Дочь Меньшова Юлия трепетно попрощалась с отцом кадрами одного из самых популярных советских фильмов - "Любовь и голуби".

Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"Всё. Всё… всё… 🖤", - написала в посте Юлия.

К слову, ушел из жизни Владимир Меньшов: медики боролись до последнего, детали

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