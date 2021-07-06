Відома актриса Наталія Андрейченко, яку люблять і пам'ятають за роллю Мері Поппінс в однойменному фільмі, повідомила про нову втрату

Напередодні вона повідомила про смерть матері Лідії Василівни. А тепер 65-річна зірка на своїй сторінці в Instagram висловила співчуття родині свого колеги Володимира Меньшова.

Радянський і російський актор і режисер помер через ускладнення коронавірусу. Актор заразився 26 червня.

"Співчуття рідним і близьким🙏», - коротко написала актриса і опублікувала кадр з фільму з Меньшовим.

"Як шкода, йдуть кращі, талановиті, геніальні!!!!❤ вічна пам'ять і глибокі співчуття рідним", "вічна пам'ять", "пішов геній", "співчуваю рідним і близьким людям... чудова людина... талантище! Дуже шкода немає слів... Світла пам'ять", "вічна пам'ять!", "Йдуть найкращі! Талантище на століття!!! Улюблений актор, режисер, чоловіче! Не забудемо ніколи", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, горе прийшло в сім'ю зірки "Мері Поппінс" Андрейченко, що відомо: "за кілька годин до трагедії вона дала мені..."

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