Известная актриса Наталья Андрейченко, которую любят и помнят по роли Мэри Поппинс в одноименном фильме, сообщила о новой утрате

Накануне она сообщила о смерти матери Лидии Васильевны. А теперь 65-летняя звезда на своей странице в Инстаграм высказала соболезнование семье своего коллеги Владимира Меньшова.

Советский и российский актер и режиссер умер из-за осложнений коронавируса. Актер заразился 26 июня.

«Соболезнования родным и близким 🙏», - коротко написала актриса и опубликовала кадр из фильма с Меньшовым.

«Как жалко, уходят лучшие, талантливые, гениальные!!!!❤ вечная память и глубокие соболезнования родным», «Вечная память», «Ушёл гений», «Соболезную родным и близким людям... замечательный человек... талантище! Очень жаль нет слов... Светлая память», «Вечная память!», «Уходят самые лучшие! Талантище на века!!! Любимый актёр, режиссер, человечище! Не забудем никогда», - пишут в комментариях.

Напомним, горе пришло в семью звезды "Мэри Поппинс" Андрейченко, что известно: "За несколько часов до трагедии она дала мне..."

Как сообщала Politeka, звезда популярных сериалов ушел из жизни после долгой болезни: "Он был абсолютной легендой"

Также Politeka писала, что говорил Меньшов об Украине: "Мы столкнулись с этой ненавистью".