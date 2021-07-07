Стан вдови режисера Володимира Меньшова Віри Алентової погіршилося
У лікарню актриса разом з чоловіком потрапили в кінці червня, у обох підтвердили коронавірус.
Меньшов не зміг перемогти хворобу - 5 липня його серце зупинилося, а стан віри Алентової після смерті чоловіка погіршився. Зараз вона перебуває в реанімації.
Її стан лікарі оцінюють як стабільно важкий, повідомляють російські ЗМІ.
Швидше за все, Алентова не з'явиться на похоронах коханого чоловіка, з яким прожила в шлюбі трохи менше шістдесяти років.
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Зазначимо, що відспівування Володимира Меньшова відбудеться в храмі Покрови Пресвятої Богородиці в Червоному Селі 8 липня, а о 16:00 похорон на Новодівичому кладовищі.
Новина про смерть Меньшова потрясла всіх. Його дочка Юлія трепетно попрощалася з батьком кадрами одного з найпопулярніших радянських фільмів - "любов і голуби".
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
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