Состояние вдовы режиссера Владимира Меньшова Веры Алентовой ухудшилось
В больницу актриса вместе с мужем попали в конце июня, у обоих подтвердили коронавирус.
Меньшов не смог победить болезнь - 5 июля его сердце остановилось, а состояние Веры Алентовой после смерти мужа ухудшилось. Сейчас она находится в реанимации.
Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщают российские СМИ.
Скорее всего, Алентова не появится на похоронах любимого супруга, с которым прожила в браке чуть менее шестидесяти лет.
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Отметим, что отпевание Владимира Меньшова состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе 8 июля, а в 16:00 похороны на Новодевичьем кладбище.
Новость о смерти Меньшова потрясла всех. Его дочь Юлия трепетно попрощалась с отцом кадрами одного из самых популярных советских фильмов - "Любовь и голуби".
Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
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