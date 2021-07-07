Состояние вдовы режиссера Владимира Меньшова Веры Алентовой ухудшилось

В больницу актриса вместе с мужем попали в конце июня, у обоих подтвердили коронавирус.



Меньшов не смог победить болезнь - 5 июля его сердце остановилось, а состояние Веры Алентовой после смерти мужа ухудшилось. Сейчас она находится в реанимации.

Её состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, сообщают российские СМИ.

Скорее всего, Алентова не появится на похоронах любимого супруга, с которым прожила в браке чуть менее шестидесяти лет.

Отметим, что отпевание Владимира Меньшова состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе 8 июля, а в 16:00 похороны на Новодевичьем кладбище.

Новость о смерти Меньшова потрясла всех. Его дочь Юлия трепетно попрощалась с отцом кадрами одного из самых популярных советских фильмов - "Любовь и голуби".

Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Напомним, ушел из жизни Владимир Меньшов: медики боролись до последнего, детали

Как сообщала Politeka, перестало биться сердце звезды сериалов "Роксолана" и "Папик", что известно: "Большая потеря".

Также Politeka писала, что тело известного советского актера нашли в собственной квартире: "не дожил до юбилея".