Погода в Україні 8 червня буде спекотною і сухою

Як пише Politeka.net, на сайті Укргідрометцентру оновили прогноз, згідно з яким в Україну знову повернеться сильна спека. Температура різко підскочить до 30-31 градуса. При цьому у всіх областях, крім Одеського регіону, буде сухо.

Так, у східних регіонах у четвер буде сонячно і сухо. Температура підніметься до 28-30 градусів.

У центральних областях буде на кілька градусів спекотніше - 29-31 градус. В Києві температура підскочить до 30-32 градусів. Вночі температура теж буде комфортною - до 17-19 градусів.

У західних областях очікується в середньому 29-31 градус, а в Закарпатській області до 33 градусів спеки.

А ось на Півдні прогнозують близько 30-33 градусів та дощі в Одеські області. Втім, це не повинно перешкодити відпочиваючим насолоджуватися відпусткою біля моря.

До 11 липня спека атакуватиме Україну, а з неділі в країну знову повернуться літні дощі з грозами. При цьому температура буде зберігатися досить високою.

Раніше синоптики прогнозували, що літо 2021 року буде дуже жарким. Воно буде супроводжуватися бурями, грозовими дощами і різними стихійними лихами. За червень в Україні вже відбулося кілька повеней і проблем, пов'язаних з негодою.

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