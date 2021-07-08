Погода в Украине 8 июня будет жаркой и сухой

Как пишет Politeka.net, на сайте Укргидрометцентра обновили прогноз, согласно которому в Украину вновь вернется сильная жара. Температура резко подскочит до 30-31 градуса. При этом во всех областях, кроме Одесского региона, будет сухо.

Так, в восточных регионах в четверг будет солнечно и сухо. Температура поднимется до 28-30 градусов.

В центральных областях будет на несколько градусов жарче - 29-31 градус. В Киеве температура подскочит до 30-32 градусов. Ночью температура тоже будет комфортной – до 17-19 градусов.

В западных областях ожидается в среднем 29-31 градус, а в Закарпатской области до 33 градусов жары.

А вот на Юге прогнозируют около 30-33 градусов и дожди в Одесской области. Впрочем, это не должно помешать отдыхающим наслаждаться отпуском возле моря.

До 11 июля жара будет атаковать Украину, а с воскресенья в страну снова вернуться летние дожди с грозами. При этом температура будет сохраняться достаточно высокой.

Ранее синоптики прогнозировали, что лето 2021 года будет очень жарким. Оно будет сопровождаться бурями, грозовыми дождями и различными стихийными бедствиями. За июнь в Украине уже произошло несколько наводнений и проблем, связанных с непогодой.

Напомним, что адский зной и грозы устроят украинцам проблемы: появился свежий прогноз.

Как сообщала Politeka, в Украине целое село ушло под воду, местные жители живут как в Венеции: фото происшествия.

Также Politeka писала, что антициклон прогонит дожди из Украины, но радоваться рано: к чему готовиться.