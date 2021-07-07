Погода в Україні 7 липня не дасть українцям розслабитися: велика частина країни на Івана Купала знемагатиме від спеки

Як передає Politeka.net, згідно з даними Укргідрометцентру, погода в Україні в середу, 7 липня розділить країну на дві частини: північ, захід і центр опиняться під впливом спекотного повітря. Синоптики обіцяють тут вдень температуру повітря + 27-30 градусів, вночі +17-19. Найспекотніше виявиться на Закарпатті, до +31 градуса в світлий час доби. При цьому в цих регіонах буде сухо, без опадів.

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На Сході і півдні пройдуть короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах можливі град і шквали 15-20 м/с.з огляду на це, тут буде трохи свіжіше: вдень +26-29 градусів, вночі +16-18.

Вдень 7 липня в Києві буде +27-30 градусів, вночі +16-18. Вітер північно-східний 5-10 метрів в секунду, без опадів.

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За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, другий літній місяць ознаменується нестійкою погодою, спека буде зміняться дощами протягом усього липня. Так, до середини місяця протримається температура повітря до + 33 градусів. Від спеки не врятує навіть дощ, який пройде 14-15 липня. Лише до початку третьої декади температура знизиться, але ненабагато – до +25-27 вдень. А ось останні 10 днів липня – знову дощові, причому в районі 25 числа пройдуть найсильніші зливи, через що місцями можуть бути повені.

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