На Закарпатті обірвалося життя українського лікаря

Як передає Politeka.net, трагічну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив його племінник.

"Помер мій дядько, Піп Федір Петрович. Лікар гінеколог, викладач УжНУ, дуже хороша і світла людина, яка завжди всім допомагала, підтримувала і до останніх секунд свого життя залишалася життєрадісною і енергійною", - йдеться в повідомленні.

Федір Петрович був не тільки відомим на Закарпатті лікарем, а й громадським і культурним діячем.

Протягом понад 40 років він пропрацював на кафедрі акушерства та гінекології УжНУ на посадах асистента, старшого викладача, доцента, но за станом здоров'я змушений був залишити улюблену роботу.

Варто зазначити, що станом на Червень, в Україні від коронавірусної хвороби померло 877 медичних працівників.

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