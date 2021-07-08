На Закарпатье оборвалась жизнь украинского врача

Как передает Politeka.net, трагическую новость на своей страничке в Facebook сообщил его племянник.

"Умер мой дядя, Поп Федор Петрович. Врач гинеколог, преподаватель УжНУ, очень хорошая и светлый человек, который всегда всем помогал, поддерживал и до последних секунд своей жизни оставался жизнерадостный и энергичный", - говорится в сообщении.

Федор Петрович был не только известным на Закарпатье врачом, но и общественным и культурным деятелем.

На протяжении более 40 лет он проработал на кафедре акушерства и гинекологии УжНУ на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, но по состоянию здоровья вынужден был оставить любимую работу.

Стоит отметить, что по состоянию на июнь, в Украине от коронавирусной болезни умерло 877 медицинских работников.

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