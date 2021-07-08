На Закарпатье оборвалась жизнь украинского врача
Как передает Politeka.net, трагическую новость на своей страничке в Facebook сообщил его племянник.
"Умер мой дядя, Поп Федор Петрович. Врач гинеколог, преподаватель УжНУ, очень хорошая и светлый человек, который всегда всем помогал, поддерживал и до последних секунд своей жизни оставался жизнерадостный и энергичный", - говорится в сообщении.
Федор Петрович был не только известным на Закарпатье врачом, но и общественным и культурным деятелем.
Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"
Фигура Кароль в колготах и черном боди вызвала недоумение: "Тина в своем теле, без фотошопа"
"Супругу" Винника, о которой он не рассказывает, подловили на отдыхе: как выглядит Таюне в обычной жизни
Потап получил по лицу на Atlas Weekend, кадры инцидента: «Чуть не покалечила»
В Одессе прощаются с легендарным генералом: "Приехал на отдых и утонул"
На протяжении более 40 лет он проработал на кафедре акушерства и гинекологии УжНУ на должностях ассистента, старшего преподавателя, доцента, но по состоянию здоровья вынужден был оставить любимую работу.
Стоит отметить, что по состоянию на июнь, в Украине от коронавирусной болезни умерло 877 медицинских работников.
Напомним, что оборвалась жизнь известного украинского музыканта
Как сообщала Politeka, известный режиссер в муках успел оставить предсмертное послание
Также Politeka писала, что молодой актер скончался в больнице, близкие винят врачей