Молодой российский актер Ростислав Гулбис скончался на 33-м году жизни

Как сообщает Politeka.net, об этом агент актера Екатерина Гольцман рассказала изданию Life. Отмечается, что близкие Гулбиса находятся в шоковом состоянии от происходящего. По словам Гольцман, девушка покойного считает, что причиной смерти стала врачебная ошибка. При этом официальную причину смерти пока не озвучивают.

«Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить», - призналась агент погибшего.

Ростислав Гулбис был молодым, подающим надежды актером. Он снимался в сериале «Полицейский с Рублевки» вместе с Александром Петровым. Также на днях на экраны вышел фильм «Проклятый чиновник», в котором он снимался.

Гулбис дебютировал в кино в 2011 году. Уже через несколько лет он получил одну из главных ролей в популярном телесериале на ТНТ.

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