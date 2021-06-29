Молодой российский актер Ростислав Гулбис скончался на 33-м году жизни
Как сообщает Politeka.net, об этом агент актера Екатерина Гольцман рассказала изданию Life. Отмечается, что близкие Гулбиса находятся в шоковом состоянии от происходящего. По словам Гольцман, девушка покойного считает, что причиной смерти стала врачебная ошибка. При этом официальную причину смерти пока не озвучивают.
«Обострение панкреатита. В костромской больнице спасти не смогли. До сих пор не можем в это поверить», - призналась агент погибшего.
Ростислав Гулбис был молодым, подающим надежды актером. Он снимался в сериале «Полицейский с Рублевки» вместе с Александром Петровым. Также на днях на экраны вышел фильм «Проклятый чиновник», в котором он снимался.
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Растерянная Полякова после конфузных фото в купальнике обратилась к украинцам: "Так, я не поняла…"
Сергей Бабкин у Осадчей потряс новыми откровениями об изменах жене: "Зачем этот позор..."
Дорофеева в топе и без белья устроила зажигательные танцы с молодыми красавчиками: "Ребята стараются"
Беда у Леси Никитюк, звезда вышла на связь, ошарашив подробностями: «Я понимаю, кто это сделал…»
Гулбис дебютировал в кино в 2011 году. Уже через несколько лет он получил одну из главных ролей в популярном телесериале на ТНТ.
Ранее мы писали, что в США умерла популярная актриса Беверли Джоанн Линвилл, которая прославилась благодаря роли в «Стар трек». Звезда умерла в возрасте 94 года. Близкие в траурном обращении подчеркнули, что Беверли прожила полную жизнь.
Напомним, что тело легендарного актера обнаружили в его квартире: что известно о трагедии.
А еще Politeka писала, что оборвалась жизнь знаменитой актрисы-красавицы, первые подробности.
Также Politeka сообщала, что трагедия произошла с бабушкой, которую искала сотня людей: "сразу после выписки из больницы".