В Україні нарешті припиняться дощі та грози
Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.За словами фахівця, антициклон зі Сходу вже дійшов до України і вже в п'ятницю по всій території країни припиняться опади.
Водночас синоптик попереджає, що підніметься температура повітря до 33 градусів, а далі ще вище.
За її словами, найближчими днями і наступного тижня теж буде спекотно, особливо в східній частині України, до + 30 + 35 градусів.
"Перший освіжаючий дощ, який видно на прогностичному Київському горизонті - на Петра і Павла, 12-го липня. Але гаряча погода все одно ще триватиме", - підсумувала синоптик.
На думку синоптиків, середня температура в серпні вдень буде близько + 26°C, вночі ж середня температура згідно з нашими даними буде на рівні +18°C.
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Максимально температура повітря прогріється до +35, прогнозують синоптики.
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