В Україні нарешті припиняться дощі та грози

Як передає Politeka.net, про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами фахівця, антициклон зі Сходу вже дійшов до України і вже в п'ятницю по всій території країни припиняться опади.