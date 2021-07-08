В Украине наконец-то прекратятся дожди и грозы

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, антициклон с востока уже дошел к Украине и уже в пятницу по всей территории страны прекратятся осадки.