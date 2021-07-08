В Украине наконец-то прекратятся дожди и грозы
Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.По словам специалиста, антициклон с востока уже дошел к Украине и уже в пятницу по всей территории страны прекратятся осадки.
В то же время синоптик предупреждает, что подымится температура воздуха до 33 градусов, а дальше еще выше.
По ее словам, в ближайшие дни и на следующей неделе тоже будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30+35 градусов.
"Первый освежающий дождь, который виден на прогностическом киевском горизонте - на Петра и Павла, 12-го июля. Но горячая погода все равно еще будет продолжаться", - подытожила синоптик.
По мнению синоптиков, средняя температура в августе днем будет около +26°C, ночью же средняя температура согласно нашим данным будет на уровне +18°C.
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