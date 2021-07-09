В Україну прийде справжня спека, яка влаштує українцям справжні випробування

Як передає Politeka.net, вже з п'ятниці з території України повністю підуть дощі, а сонце розійдеться так сильно, що сховатися від нього буде просто неможливо. Температура стрімко поповзе вгору, досягнувши + 33 градусів в деяких регіонах. Згідно з даними Укргідрометцентру, спека затримається в Україні як мінімум на найближчий тиждень. Місцями спеку розбавлять грозові дощі, але висока температура триматиметься.

У п'ятницю в західних регіонах очікується 29-33 градуси. У Закарпатській області, традиційно, буде найспекотніше. Там температура підніметься до 33 градусів.

У південних областях буде сприятлива погода для відпочинку на морському узбережжі. Опадів не очікується, а температура триматиметься в районі 29-31 градуса.

У Центрі буде дуже жарко. У Києві очікується 31-33 градуси без натяку на дощі. Така ж спекотна погода буде в східних регіонах.

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