В Україні рекордно подорожчають нерухомістьь
Асоціація фахівців з нерухомості України (АСНУ)
На вторинному ринку, в залежності від певного регіону, ціна підскочила на 7-10 %
Експерт Юрій Піта, який є президентом Асоціації фахівців з нерухомості, вважає, що зростання попиту на житло більш ніж на 20% і виступає причиною підвищення цін.
За його словами, розвиток іпотеки та лояльні програми забудовників - об'єктивні фактори впливу.
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"У громадян з'явилося більше можливостей стати власниками житла навіть за відсутності повної вартості квартири", - зауважив Піта.
До слова, останні півроку спостерігається зростання цін на продукти харчування, що, природно, відбивається на гаманцях українців.
За оцінками Організації об'єднаних Націй в останні півроку в світі спостерігається більш стрімке зростання цін на продукти, ніж за все попереднє десятиліття.
З початку 2021 року вартість овочів збільшилася від 30% до 50%. Примітно, що через холодне травня зниження цін на ранню групу овочів зрушилося на два-три тижні.
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