В Україні рекордно подорожчають нерухомістьь

Асоціація фахівців з нерухомості України (АСНУ) заявляє, що ціни зросли на 15-18%, за підсумками першого півріччя. За підсумками цілого року - вартість житла може зрости до 25%.

На вторинному ринку, в залежності від певного регіону, ціна підскочила на 7-10 %

Експерт Юрій Піта, який є президентом Асоціації фахівців з нерухомості, вважає, що зростання попиту на житло більш ніж на 20% і виступає причиною підвищення цін.

За його словами, розвиток іпотеки та лояльні програми забудовників - об'єктивні фактори впливу.

"У громадян з'явилося більше можливостей стати власниками житла навіть за відсутності повної вартості квартири", - зауважив Піта.

До слова, останні півроку спостерігається зростання цін на продукти харчування, що, природно, відбивається на гаманцях українців.

За оцінками Організації об'єднаних Націй в останні півроку в світі спостерігається більш стрімке зростання цін на продукти, ніж за все попереднє десятиліття.

З початку 2021 року вартість овочів збільшилася від 30% до 50%. Примітно, що через холодне травня зниження цін на ранню групу овочів зрушилося на два-три тижні.

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