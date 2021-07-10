В Украине рекордно подорожают недвижимость
Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ)
На вторичном рынке, в зависимости от определенного региона, цена подскочила на 7-10 %
Эксперт Юрий Пита, который является президентом Ассоциации специалистов по недвижимости, считает, что рост спроса на жилье более чем на 20% и выступает причиной повышения цен.
По его словам, развитие ипотеки и лояльные программы застройщиков - объективные факторы влияния.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Трагически оборвалась жизнь 24-летнего украинского бойца: без отца остался новорожденный ребенок
Выплата пенсий украинцам, в ПФУ раскрыли важные цифры за июль: "Каждому пенсионеру..."
Балана показали у бассейна в обнимку с Тиной Кароль: "Я чуть Богу душу не отдала"
Новый триумф "Go_A", Катя Павленко заткнула за пояс Каменских и Maruv: "NK, до свидания"
"У граждан появилось больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии полной стоимости квартиры”, - подметил Пита.
К слову, последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев.
По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие.
С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели.
Напомним, украинские фермеры уничтожают урожай черешни, болезненные кадры
Как сообщала Politeka, новое подорожание газа: когда ждать удара по карманам украинце
Также Politeka писала, что в Украине взлетели цены на популярные продукты.