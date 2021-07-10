В Украине рекордно подорожают недвижимость

Ассоциация специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) заявляет , что цены выросли на 15-18%, по итогам первого полугодия. По итогам целого года - стоимость жилья может вырасти до 25%.

На вторичном рынке, в зависимости от определенного региона, цена подскочила на 7-10 %

Эксперт Юрий Пита, который является президентом Ассоциации специалистов по недвижимости, считает, что рост спроса на жилье более чем на 20% и выступает причиной повышения цен.

По его словам, развитие ипотеки и лояльные программы застройщиков - объективные факторы влияния.

"У граждан появилось больше возможностей стать собственниками жилья даже при отсутствии полной стоимости квартиры”, - подметил Пита.

К слову, последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев.

По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие.

С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели.

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