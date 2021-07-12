Юлія Меньшова провела дивний обряд над труною батька
Це сталося, коли служителі кладовища відкрили кришку труни з тілом Володимира Меньшова.
Тоді дочка Меньшова дістала з кишені невеликий пакет, в якому було щось сипуче.
"Речовину" Юлія висипала в труну батька.
Згідно з православною традицією, відспівування режисера відбулося в храмі Покрови Пресвятої Богородиці.
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У тому випадку, якщо священик, який здійснював чин відспівування, на церемонії поховання не присутній, родичам покійного він віддає трохи землі або чистого річкового піску з панахидного столу в храмі.
Перед самим похованням цим піском слід посипати тіло покійного, укрите простирадлом, з ніг до голови, хрестоподібно, від голови до ніг, з правого плеча на ліве, в ідеалі так, щоб вийшов хрест. Таким чином завершується ритуал "передачі землі", пише "Експрес газета".
До слова, Дочка загиблого режисера Володимира Меньшова попрощалася з батьком
На 82 - му році життя помер радянський і російський актор і режисер Володимир Меньшов. Причиною смерті стали ускладнення викликані коронавірусом.
Про це повідомили в Мосфільмі. Актор заразився коронавірусом 26 червня.
Дочка Меньшова Юлія трепетно попрощалася з батьком кадрами одного з найпопулярніших радянських фільмів - "любов і голуби".
Фото вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Весь. Все ... все...🖤", - написала в пості Юлія.
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