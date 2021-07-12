Юлия Меньшова провела странный обряд над гробом отца
Это случилось, когда служители кладбища открыли крышку гроба с телом Владимира Меньшова.
Тогда дочь Меньшова достала из кармана небольшой пакет, в котором было что-то сыпучее.
"Вещество" Юлия высыпала в гроб отца.
Согласно православной традиции, отпевание режиссера состоялось в храме Покрова Пресвятой Богородицы.
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В том случае, если священник, совершавший чин отпевания, на церемонии погребения не присутствует, родственникам покойного он отдает немного земли или чистого речного песка с панихидного стола в храме.
Перед самым захоронением этим песком следует посыпать тело покойного, укрытое простыней, с ног до головы, крестообразно, от головы к ногам, с правого плеча на левое, в идеале так, чтобы получился крест. Таким образом завершается ритуал «предания земле», пишет "Экспресс газета".
К слову, дочь погибшего режиссера Владимира Меньшова попрощалась с отцом
На 82-м году жизни скончался советский и российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Причиной смерти стали осложнения вызванные коронавирусом.
Об этом сообщили в Мосфильме. Актер заразился коронавирусом 26 июня.
Дочь Меньшова Юлия трепетно попрощалась с отцом кадрами одного из самых популярных советских фильмов - "Любовь и голуби".
Фото она опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм.
"Всё. Всё… всё… 🖤", - написала в посте Юлия.
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