Нічого собі!

У Москві сталася масова бійка мігрантів, в якій брали участь близько 200 осіб

Про це повідомляє канал Mash.

Масова бійка біля метро " Кузьминки "стала "відповіддю " на конфлікт, який стався кілька днів тому в Підмосков'ї.

На місце події прибули співробітники поліції і бійці Росгвардіі.

У прес-службі московського столичного главку МВС, співробітники поліції затримали кілька учасників бійки.

До слова, дві дівчини зірвалися під час катання на гойдалках, встановлених над обривом

Так, в Дагестані (РФ) дівчата-туристки не були пристебнуті ременями безпеки.

З невідомої причини під час катання вони не втрималися і впали з гойдалки. На щастя, вони відбулися незначними травмами.

Після інциденту до місця події приїхали поліцейські.

Важливо відзначити, що глибина Сулакського каньйону досягає 1920 метрів.