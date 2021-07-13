У Москві сталася масова бійка мігрантів, в якій брали участь близько 200 осіб
Про це повідомляє канал Mash.
Масова бійка біля метро " Кузьминки "стала "відповіддю " на конфлікт, який стався кілька днів тому в Підмосков'ї.
На місце події прибули співробітники поліції і бійці Росгвардіі.
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У прес-службі московського столичного главку МВС, співробітники поліції затримали кілька учасників бійки.
До слова, дві дівчини зірвалися під час катання на гойдалках, встановлених над обривом
Так, в Дагестані (РФ) дівчата-туристки не були пристебнуті ременями безпеки.
З невідомої причини під час катання вони не втрималися і впали з гойдалки. На щастя, вони відбулися незначними травмами.
Після інциденту до місця події приїхали поліцейські.
Важливо відзначити, що глибина Сулакського каньйону досягає 1920 метрів.
Нагадаємо, що сімейну пару збили на переході, відео з місця.
Як повідомляла Politeka, вантажівка влетіла в автобус, всередині знаходилося 40 пасажирів.
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