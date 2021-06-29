Супруги переходили дорогу, но оказались под колесами авто

В Виннице автомобиль сбил на пешеходном переходе семейную пару - оба супруга оказались в больнице в тяжелом состоянии. У них диагностировали черепно-мозговые травмы, переломы и ушибы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

На кадрах с камер наблюдения видно, как автомобиль даже не тормозя на скорости сносит мужчину и женщину. От удара их перекрутило в воздухе и отбросило на асфальт. Пострадавшая через несколько минут попыталась встать, но потеряла сознание. Обоим супругам по 50 лет.

Дежурный врач больницы скорой медицинской помощи Александр Шамов рассказал, что у супружеской пары диагностировали черепно-мозговую травму и переломы. По его словам, им очень повезло, ведь с такими травмами многие не выживают.



В полиции говорят, что водитель, устроивший ДТП, был трезвым. Как он не увидел пешеходов - объяснить не может, лишь утверждает, что отвлекся.

По факту аварии правоохранители открыли уголовное дело, но водителя не задержали. Санкция статьи предусматривает три года ограничения свободы.

Напомним, что под Киевом неадекват наехал на полицейского и устроил три ДТП.

Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.