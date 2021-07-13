В Москве произошла массовая драка мигрантов, в которой участвовали около 200 человек
Об этом сообщает канал Mash.
Массовая драка у метро "Кузьминки" стала "ответом" на конфликт, который произошёл несколько дней назад в Подмосковье.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.
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В пресс-службе московского столичного главка МВД, сотрудники полиции задержали несколько участников потасовки.
К слову, две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных над обрывом
Так, в Дагестане (РФ) девушки-туристки не были пристегнуты ремнями безопасности.
По неизвестной причине во время катания они не удержались и упали с качели. К счастью, они отделались незначительными травмами.
После инцидента к месту происшествия приехали полицейские.
Важно отметить, что глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров.
Напомним, что семейную пару сбили на переходе, видео с места.
Как сообщала Politeka, грузовик влетел в автобус, внутри находилось 40 пассажиров.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.