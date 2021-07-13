Ничего себе!

В Москве произошла массовая драка мигрантов, в которой участвовали около 200 человек

Об этом сообщает канал Mash.

Массовая драка у метро "Кузьминки" стала "ответом" на конфликт, который произошёл несколько дней назад в Подмосковье.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

В пресс-службе московского столичного главка МВД, сотрудники полиции задержали несколько участников потасовки.

К слову, две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных над обрывом

Так, в Дагестане (РФ) девушки-туристки не были пристегнуты ремнями безопасности.

По неизвестной причине во время катания они не удержались и упали с качели. К счастью, они отделались незначительными травмами.

После инцидента к месту происшествия приехали полицейские.

Важно отметить, что глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров.