В Москве произошла массовая драка мигрантов, в которой участвовали около 200 человек

Об этом сообщает канал Mash.

Массовая драка у метро "Кузьминки" стала "ответом" на конфликт, который произошёл несколько дней назад в Подмосковье.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы Росгвардии.

Популярные статьи сейчас

Загорелая София Ротару в крошечных шортиках похвасталась щедрым уловом: "Мальдивы..."

На пляже под Одессой вертолет снес палатки с туристами: "Что мы для них- муравьи"

Потапу поставили печальный "диагноз" после ссоры с Тиной Кароль: "Нехорошо вышло"

14-летний участник "Голос.Дети" трагически погиб на железной дороге: "родители купили мопед..."

Легендарная певица отправилась в лучший мир: долгое время звезда боролась с болезнью
Показать еще

В пресс-службе московского столичного главка МВД, сотрудники полиции задержали несколько участников потасовки.

К слову, две девушки сорвались во время катания на качелях, установленных над обрывом

Так, в Дагестане (РФ) девушки-туристки не были пристегнуты ремнями безопасности.

По неизвестной причине во время катания они не удержались и упали с качели. К счастью, они отделались незначительными травмами.

После инцидента к месту происшествия приехали полицейские.

Важно отметить, что глубина Сулакского каньона достигает 1920 метров.