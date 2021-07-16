Липнева спека з температурами за +30 градусів збережеться по всій території України, а невеликі опади не зможуть кардинально змінити ситуацію

Про те, яка погода чекає українців у п'ятницю, 16 липня, розповіли синоптики Укргідрометцентру. За їхніми даними, зараз над Україною панує антициклон, проте найближчим часом він почне руйнуватися, через що можна чекати більш мінливої погоди. Зокрема, в деякі області прийдуть невеликі дощі.

Втім, опади поки не спричинять зниження температури. Пройдуть вони на Закарпатті та Прикарпатті, а також у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

На півночі країни вночі очікується від +19 до +22 градусів, а вдень – від +32 до + 34.

У західних областях вночі стовпчики термометрів покажуть від +19 до +22 градусів, а вдень – від +31 до + 34.

У центрі України вночі температури опустяться до +19...+23 градусів, але вдень повернуться до позначок в +31 ... +35.

На сході вночі очікується від + 31 до +34, а вдень – від +31 до + 34.

У південних областях вночі температури коливатимуться від +20 до +23, а вдень – від +30 до +34 градусів.

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