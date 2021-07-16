Июльская жара с температурами за +30 градусов сохранится по всей территории Украины, а небольшие осадки не смогут кардинально изменить ситуацию

О том, какая погода ждет украинцев в пятницу, 16 июля, рассказали синоптики Укргидрометцентра. По их данным, сейчас над Украиной господствует антициклон, однако в ближайшее время он начнет разрушаться, из-за чего можно ждать более переменчивой погоды. В частности, в некоторые области придут небольшие дожди.

Впрочем, осадки пока не повлекут за собой снижения температуры. Пройдут они на Закарпатье и Прикарпатье, а также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

На севере страны ночью ожидается от +19 до +22 градусов, а днем – от +32 до +34.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от +19 до +22 градусов, а днем – от +31 до +34.

В центре Украины ночью температуры опустятся до +19…+23 градусов, но днем вернутся к отметкам в +31…+35.

На востоке ночью ожидается от +31 до +34, а днем – от +31 до +34.

В южных областях ночью температуры будут колебаться от +20 до +23, а днем – от +30 до +34 градусов.

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