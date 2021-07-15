Погода в Украине в четверг, 15 июля, будет очень жаркой, осадки прогнозируют только в западных областях

По данным Украинского гидрометцентра, температура воздуха будет достигать + 33...+35 градусов.

В большинстве регионов будет солнечно и сухо. Самую жаркую погоду прогнозируют на востоке – в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается до +35. В большинстве других областей – +32...+34. Чуть прохладнее будет на Закарпатье, и те существенно, там столбики термометров могут опуститься до +29.

Жарко будет и в столице – +31...+33.

Серьезных дождей в четверг в Украине не будет из-за антициклона. Однако в некоторых областях есть вероятность локальных ливней. К таким относится Волынская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская.

В западных областях – от 30 до 33 градусов выше нуля, ночью температура будет держаться в переделах 18-20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на четверг, 15 июля:

В центральных областях – днем от 32 до 34 градусов тепла, ночью прогнозируют от 20 до 22 градусов.

В северных областях температура днем воздух прогреется до 32 - 34 градусов тепла, а ночью будет от 20 до 22.

В западных областях – от 30 до 33 градусов, ночью температура будет держаться в переделах 18-20 градусов.

На востоке днем будет от 33 до 35, ночью – от 20 до 22.

На юге температура будет – от 34 до 34 градусов днем, и от 20 до 23 градусов ночью.

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