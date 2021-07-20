В окупованому Криму сталася масштабна аварія
Зокрема, на трасі Севастополь-Ялта, на 64 кілометрі сталася смертельна ДТП. У КАМАЗа відмовили гальма, і машина помчала по зустрічній смузі, зім'явши кілька легкових авто, а потім злетіла з траси.
Про це повідомив Інтерфакс.
Виїхавши на зустрічну смугу, вантажівка зіткнулася з легковиками Mercedes і Daewoo, потім - з автомобілем Renault, протягнувши його приблизно 700 метрів, далі - з Hyundai і Nissan, після чого врізався в огорожу і з'їхав з траси в ліс.
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В результаті автокатастрофи загинули водій КамАЗ і чотири пасажири Renault: водій, його дружина, їхні діти - 18-річна дочка і 15-річний син.
За фактом масового ДТП під Севастополем завели кримінальну справу. Найближчим часом призначать низку експертиз для встановлення обставин трагедії та подій, що їм передують.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні сумна – в середньому 7 загиблих на день. Поліція та інші профільні відомства роблять все можливе, щоб знизити кількість ДТП, але поки статистика – складне явище.
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