В оккупированном Крыму произошла масштабная авария

В частности, на трассе Севастополь-Ялта, на 64 километре произошло смертельное ДТП. В КАМАЗа отказали тормоза, и машина помчалась по встречной полосе, смяв несколько легковых авто, а потом слетела с трассы.

Об этом сообщил Интерфакс.

Выехав на встречную полосу, грузовик столкнулся с легковушками Mercedes и Daewoo, затем – с автомобилем Renault, протащив его примерно 700 метров, далее – с Hyundai и Nissan, после чего врезался в ограждение и съехал с трассы в лес.

В результате автокатастрофы погибли водитель КамАЗ и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга, их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын.

По факту массового ДТП под Севастополем завели уголовное дело. В ближайшее время назначат ряд экспертиз для установления обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.

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