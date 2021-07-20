В оккупированном Крыму произошла масштабная авария
В частности, на трассе Севастополь-Ялта, на 64 километре произошло смертельное ДТП. В КАМАЗа отказали тормоза, и машина помчалась по встречной полосе, смяв несколько легковых авто, а потом слетела с трассы.
Об этом сообщил Интерфакс.
Выехав на встречную полосу, грузовик столкнулся с легковушками Mercedes и Daewoo, затем – с автомобилем Renault, протащив его примерно 700 метров, далее – с Hyundai и Nissan, после чего врезался в ограждение и съехал с трассы в лес.
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В результате автокатастрофы погибли водитель КамАЗ и четыре пассажира Renault: водитель, его супруга, их дети - 18-летняя дочь и 15-летний сын.
По факту массового ДТП под Севастополем завели уголовное дело. В ближайшее время назначат ряд экспертиз для установления обстоятельств трагедии и событий, им предшествующих.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине печальная – в среднем 7 погибших в день. Полиция и другие профильные ведомства делают все возможное, чтобы снизить количество ДТП, но пока статистика – сложное явление.
Напомним, что на киевской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, танк перевернулся и упал на башню посреди дороги: фото ДТП.
Также Politeka писала, что несчастье произошло с матерью и дочкой на одесской трассе: кадры ДТП.